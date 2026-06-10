«Не видела такого зомбирования»: Захарова рассказала, как Молдавия и Румыния «глумятся над здравым смыслом»

Захарова рассказала, как Молдавия и Румыния «глумятся над здравым смыслом». Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала заявления руководства Молдавии о потенциальном слиянии с Румынией ради ускорения евроинтеграции.

«Честно говоря, такого глумления над здравым смыслом не видела никогда. Не видела такого зомбирования открытого», — сказала дипломат, обратив внимание на то, что сейчас этот процесс продвигается максимально открыто, в то время как раньше подобные сценарии пытались маскировать.

Захарова отметила, что в прошлом для убеждения граждан использовались скрытые технологии вроде «25-го кадра» или фальсификации исторических документов. Однако текущую риторику Кишинева она считает беспрецедентной.

Для наглядности Захарова сравнила действия молдавских властей с поведением людоеда, заманивающего жертву.

«Проходит мимо человека и говорит: слушай, а я в театр иду, хочешь со мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда, у меня в животе», - заявила представитель МИД России.

При этом многие в Молдавии критикуют заявления президента Майи Санду о возможном объединении с Румынией для вступления в ЕС. Оппозиционная партия «Гражданский конгресс» назвала такие высказывания государственной изменой.