EUobserver: ЕС хочет ввести санкции против Мединского, Дегтярева и Дворковича

Европейский союз намерен ввести санкции против главы ФИДЕ Аркадия Дворковича и других высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.
Отмечается, что Дворковича хотят включить в санкционный список, поскольку он «публично поддерживал» СВО и является главой Федерации шахмат России.
Кроме того, под европейские рестрикции могут попасть помощник президента России Владимир Мединский, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Накануне сообщалось, что Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Среди них находятся 90 российских банков.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что санкции Европы имеют негативный эффект на нашу страну. Однако у Москвы есть большой опыт борьбы с ними. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.