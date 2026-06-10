Котяков: страховые пенсии по старости будут назначать без обращения гражданина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии», - сказал Котяков.

Ранее сайт KP.RU писал, что Социальный фонд России открыл прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Оформить пособие можно с 1 июня через «Госуслуги».