Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 9:27

Котяков: страховые пенсии по старости будут назначать без обращения гражданина

Назначение страховой пенсии по старости будет осуществляться без обращения гражданина, заявил министр труда и социальной защиты РФ
Вениамин ЗАХАРОВ
Котяков: страховые пенсии по старости будут назначать без обращения гражданина

Котяков: страховые пенсии по старости будут назначать без обращения гражданина

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии», - сказал Котяков.

Ранее сайт KP.RU писал, что Социальный фонд России открыл прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Оформить пособие можно с 1 июня через «Госуслуги».