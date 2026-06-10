Госдума приняла закон о запрете депортации иностранцев, участвовавших в СВО Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная дума РФ приняла закон, предусматривающий запрет на депортацию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в составе Вооруженных сил (ВС) России и принимали участие в специальной военной операции.

Согласно новым нормам, такие лица не смогут быть выдворены за пределы России. Кроме того, им не может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на работу. Также закон запрещает аннулировать уже выданные документы указанной категории граждан.

Ранее, в апреле, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что иностранцы, участвовавшие в СВО по контракту в российской армии, больше не подлежат принудительному выдворению из России. Вместо этого могут применяться штрафы или обязательные работы. Нововведение защищает их права.