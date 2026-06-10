ЕС требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на безвизовый режим Фото: Валентин АЛФИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в разговоре с журналистами, что Евросоюз (ЕС) требует от Тбилиси ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По его словам, Брюссель предлагает Грузии «заняться самоубийством» — разрушить собственную страну ради визовой либерализации.

Папуашвили подчеркнул, что Грузия не пойдет на это, несмотря на попытки ЕС превратить визы в политическое оружие.

11 июня в Брюсселе пройдут переговоры с Тбилиси, посвященные безвизовому режиму с ЕС и сопутствующим проблемам. Это будет первая встреча такого формата за последние несколько лет — после того как отношения между Грузией Брюсселем дали трещину.

Как писал KP.RU, ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Грузия публично подтвердила факт давления со стороны Запада с требованием открыть второй фронт против России.