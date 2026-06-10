Любимое летнее лакомство может быть опасным для взрослых: вот что говорит врач

Особенно осторожными с этим десертом врач советует быть людям с сахарным диабетом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом мороженое остается одним из самых популярных лакомств, однако для многих взрослых оно может оказаться не таким безобидным, как кажется. Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, почему с возрастом этот десерт способен вызывать проблемы с пищеварением. Об этом пишет «Абзац».

«Взрослый человек в подавляющем большинстве случаев не имеет достаточного количества фермента лактазы для расщепления молочного сахара – лактозы. В принципе, мороженое взрослым я бы не рекомендовал как продукт питания, поскольку оно нормально не усваивается и вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта», – объяснил Поляков.

По словам специалиста, нехватка лактазы приводит к тому, что лактоза плохо усваивается организмом. В результате после употребления мороженого могут возникать дискомфорт в животе, вздутие, диарея и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Нерасщепленный молочный сахар становится питательной средой для условно-патогенных микроорганизмов.

Особенно осторожными с этим десертом врач советует быть людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лактазной недостаточностью, заболеваниями ЖКТ и ожирением. Детям мороженое обычно переносится легче благодаря более активной выработке лактазы.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что без вреда для здоровья взрослому человеку рекомендуется съедать не более 150 граммов черешни в день, пишет Lenta.ru.