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НовостиПолитика10 июня 2026 10:04

В Кремле заявили, что борьба России за свои регионы завершится победой

Киевский режим пытается «наносить удары по истории», заявил пресс-секретарь президента РФ Песков
Вениамин ЗАХАРОВ
В Кремле заявили, что борьба России за свои регионы завершится победой

В Кремле заявили, что борьба России за свои регионы завершится победой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Действия Киева в лице атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» подчеркивают правоту России в борьбе за свои регионы. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что киевский режим пытается «наносить удары по истории», однако историю забыть и победить нельзя.