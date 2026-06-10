В Кремле заявили, что борьба России за свои регионы завершится победой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Действия Киева в лице атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» подчеркивают правоту России в борьбе за свои регионы. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что киевский режим пытается «наносить удары по истории», однако историю забыть и победить нельзя.