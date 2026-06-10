Путин примет участие в открытии объектов детского отдыха по ВКС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в среду, 10 июня, примет участие в открытии нескольких объектов детского отдыха, расположенных в различных регионах страны. Глава государства будет участвовать в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о новых либо капитально отремонтированных учреждениях для детского отдыха, которые будут запущены в эксплуатацию в рамках единого телемоста.

Мероприятие пройдет в ходе совещания президента с правительством.

«Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха... Такой телемост тоже в рамках совещания с правительством состоится», — сказал представитель Кремля.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал, какие детские лагеря будут действовать в России в текущем году.