Россиянам назвали профессии, где тату могут стоить карьеры

Особое внимание к внешнему виду сотрудников уделяют на госслужбе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При выборе сотрудника значение имеют не только образование и опыт работы, но и внешний вид. Карьерный консультант Зулия Лоикова рассказала, что в ряде сфер заметные татуировки могут стать препятствием для трудоустройства, несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета. Об этом пишет «Абзац».

«В судебной системе, юридических компаниях, адвокатуре тоже важен образ надежности, респектабельности. В этом случае видимые татуировки считаются несовместимыми с данным имиджем. В медицине, особенно в хирургии, крупные, заметные тату на лице, кистях, предплечьях могут восприниматься негативно и снижать доверие», – пояснила Лоикова.

Эксперт отметила, что особое внимание к внешнему виду сотрудников уделяют на госслужбе, в дипломатической сфере, образовании, банковском секторе и фармацевтике. Там татуировки могут восприниматься как несоответствие принятым стандартам и ожиданиям клиентов или коллег.

Также с ограничениями могут столкнуться учителя, кандидаты в авиации, силовых структурах и сфере обслуживания. В одних компаниях татуировки необходимо скрывать под одеждой, а в других они могут стать причиной отказа из-за требований корпоративной культуры и имиджа организации.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причины, по которым кандидатам могут отказать в отборе в космонавты. В частности, препятствием могут также стать татуировки.