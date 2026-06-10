Таксисты-мошенники обокрали туристов в Париже на 680 тысяч евро Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Париже группа лже-таксистов обокрала туристов на 680 тысяч евро (более 57 миллионов рублей. — Прим. ред.). Злоумышленники использовали поддельные терминалы и скрывали реальную сумму платежа. Подробности схемы приводит Daily Mail.

Мошенники подделывали номера и ловили клиентов у Эйфелевой башни, вокзала Монпарнас и универмагов. Четверо водителей тайно меняли тарифы, а экран терминала намеренно повреждали, чтобы пассажиры не видели списанную сумму. Например, поездку с 19 евро могли превратить в 1900 евро.

Один из пострадавших по имени Давид думал, что заплатил 38,6 евро за поездку с набережной Трокадеро. Позже в выписке он обнаружил списание 2500 евро. Мужчина немедленно заблокировал карту, открыл спор в банке и подал жалобу. Примерно 80 туристов сейчас пытаются вернуть деньги.

Прокуратура утверждает, что банда применяла насилие к тем, кто спорил о цене. Один пассажир после конфликта с водителем получил травмы и два месяца не мог работать.

Полиция раскрыла аферу через телефонные записи, а 3 июня прошли обыски в пригородах Парижа. Организатором назван 27-летний Бубакер — у него нашли 53 тысячи евро наличными, автомат Калашникова и патроны.

Ранее KP.RU писал, что на Бали зафиксирован рост случаев криптовалютного мошенничества в отношении иностранных туристов, включая граждан России.