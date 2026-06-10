Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2 на Кубани. Фото6 Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Краснодарском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщается в региональном ведомстве.

«Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края», - отмечается в сообщении.

Напомним, инцидент произошел вечером 6 июня в Славянском районе. Отмечалось, что пилот судна не пострадал. А после посадки воздушное судно было доставлено на аэродром базирования.