Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2 на Кубани

В Краснодарском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщается в региональном ведомстве.
«Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края», - отмечается в сообщении.
Напомним, инцидент произошел вечером 6 июня в Славянском районе. Отмечалось, что пилот судна не пострадал. А после посадки воздушное судно было доставлено на аэродром базирования.