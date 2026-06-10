Госдума призвала ООН осудить агрессивную политику США относительно Кубы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли заявление в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы. В документе парламентарии призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением действий Вашингтона.

Российские депутаты требуют, чтобы США незамедлительно сняли торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду «Острова Свободы». Парламентарии отметили, что блокада Кубы со стороны США является неприкрытым вмешательством в дела суверенного государства, прямо нарушающим нормы Устава ООН.

В заявлении подчеркивается, что своими незаконными действиями Штаты через экономический и военный шантаж хотят вынудить кубинское руководство к уступкам, сменить власть на Кубе и установить над ней контроль.

Депутаты выразили поддержку кубинскому народу, руководству страны и парламентариям Кубы в их борьбе за независимость и выбор собственного пути развития. В документе указывается, что российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу и прекращении американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Кубу «угасающей страной», которая находится в упадке и нуждается в помощи. Белый дом прорабатывает возможность военного сценария в отношении Кубы.