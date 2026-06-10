Любовь до гроба: супруги умерли с разницей в несколько дней после 67 лет брака

Джефф и Герри Градус Фото: из социальной сети Рут Градус

После 67 лет совместной жизни пожилые супруги Джефф и Герри Градус ушли из жизни с интервалом менее чем в двое суток. Историей этой преданной пары поделилось издание The Mirror. Джефф, которому было 89 лет, скончался дома от слабости в окружении родных, а 86-летняя Герри последовала за ним неожиданно быстро.

Их младшая дочь Рут сообщила, что мама, по ее мнению, просто не смогла бы справиться с жизнью без любимого мужа. Женщина отметила, что в округе все называют их самой влюбленной парой, которая всегда держалась за руки. По словам дочери, организм матери начал сдавать за четыре дня до смерти отца, когда тот оказался на больничной койке.

Пара познакомилась, когда Герри отдыхала в Клифтонвилле в 17 лет, а поженилась спустя три года. Их жизнь не была безоблачной: они пережили смерть детей-близнецов при рождении, а в 2016 году трагически погиб их сын Спенсер. Несмотря на горе, супруги вели активную жизнь: владели магазином G's Stores, а позже — домом престарелых.

Рут добавила, что родители всегда всё делали вместе, играли в бридж и занимались боулингом, а также помогали синагоге и сообществу. Джефф был президентом плавательного клуба и боулинг-клуба, а Герри его поддерживала. Их похоронили вместе на еврейском кладбище в Маргейте.

Ранее KP.RU писал, как в Подольске начали расследование резонансного дела о гибели супружеской пары. Их тела были обнаружены в собственной квартире без видимых признаков насильственной смерти.