Госдума приняла законы о резком повышении госпошлин для мигрантов Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законов, серьезно ужесточающих финансовые условия для иностранных граждан, желающих жить и работать в России. Речь идет о кратном увеличении государственных пошлин в сфере миграции. О принятых изменениях подробно рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, стоимость оформления документов вырастет в разы: пошлина за получение российского гражданства увеличивается в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей; за вид на жительство (ВНЖ) придется заплатить в 5 раз — с 6 000 до 30 000 рублей; разрешение на временное проживание (РВП) обойдется в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей.

Нагрузка вырастет и на работодателей. За выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного специалиста компаниям теперь придется платить 15 000 рублей.

Володин подчеркнул, что кратное увеличение пошлин — это осознанный шаг по формированию новых стандартов миграционной политики. По его словам, это необходимо, чтобы «отсечь» неквалифицированные кадры. Власти не исключают, что в будущем стоимость процедур вырастет еще сильнее.

«Нам надо выходить на те уровни, чтобы сюда приезжали самые талантливые и эффективные», — заявил спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что было принято более 20 законов, регулирующих миграционную политику, а также создана специальная рабочая группа для их мониторинга.