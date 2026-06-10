«Посикунчик», «Кёрчэх» и чак-чак: что попробуют пассажиры «Аэрофлота» летом

Фото: пресс-служба «Аэрофлот»

Бортпроводники «Аэрофлота» в ближайшее время начнут предлагать путешественникам бизнес-класса необычное угощение. Речь идёт о десертах и выпечке, которые отражают кулинарные традиции сразу пяти российских городов: Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани. Специальный проект приурочен ко Дню России, его запуск запланирован на 12 июня, а завершится гастрономическая акция ровно через месяц – 12 июля.

Главная идея инициативы – познакомить пассажиров с аутентичными вкусами разных уголков страны. Каждый регион, из которого выполняются рейсы, делегировал в меню свои «визитные карточки». Для путешественников, летящих из Красноярска, приготовили грильяж на основе кедровых орехов. Это лакомство не только символизирует сибирские гастрономические традиции, но и демонстрирует богатство местного сырья.

Тем, кто вылетает из Перми, предложат пирожок «Посикунчик» – настоящую легенду уральской кухни. В Екатеринбурге стюардессы будут подавать традиционную шаньгу с картофелем, хорошо знакомую всем, кто ценит домашнюю выпечку Урала. Якутское направление удивит десертом «Кёрчэх»: взбитые сливки с натуральными лесными ягодами создают нежную воздушную текстуру. Кроме того, из Якутска на борт поднимут пирожки «Сандалы» с брусникой, собранной в таёжных лесах республики. Пассажирам, чей путь начинается в Казани, подадут знаменитый чак-чак – десерт, давно ставший символом татарского национального гостеприимства.

В «Аэрофлоте» подчёркивают, что как флагман отечественной авиации компания последовательно поддерживает российских производителей и стимулирует интерес к внутреннему туризму. Организаторы проекта рассчитывают, что знакомство с локальной кухней на высоте нескольких тысяч метров не только расширит гастрономический кругозор гостей, но и подтолкнёт их к новым путешествиям по России.