Залужный вновь обошел Зеленского по уровню доверия украинцев Фото: REUTERS.

Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу киевского режима Владимира Зеленского по уровню доверия со стороны граждан Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что по состоянию на май 2026 года доверию Зеленскому выражают 61% украинцев, в то время как 34% выражают ему недоверие. Высокую поддержку и положительный баланс доверия-недоверия выражают Залужному - 73%.

Кроме того, выше Зеленского также расположился командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, он имеет 70% доверия со стороны граждан Украины. В свою очередь один из самых низкий показателей у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - всего лишь 11%.

Ранее сайт KP.RU писал, что Залужный воткнул нож в спину главе киевского режима. Бывший главком ВСУ разоткровенничался про помощь Украине.