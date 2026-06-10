В ВМФ рассказали о высоких возможностях нового корабельного ЗРК: что может «Панцирь-МЕ»

Главнокомандующим ВМФ назначен адмирал Александр Моисеев. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России, адмирал флота Александр Моисеев сообщил помощнику президента РФ Николаю Патрушеву о высоких возможностях корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ».

По словам главкома ВМФ, морская версия комплекса позволяет эффективно отражать массированные атаки беспилотных летательных аппаратов даже силами одного корабля.

«Панцирь» морского базирования позволяет даже одиночному кораблю эффективно отразить массированные атаки БПЛА. Речь идет о десятках целей», — сказал он во время осмотра экспозиции холдинга «Высокоточные комплексы» на площадке салона «Флот-2026».

Комплекс «Панцирь-МЕ» предназначен для противовоздушной обороны кораблей и способен одновременно обнаруживать, сопровождать и поражать различные воздушные цели, включая беспилотники, крылатые ракеты и авиацию противника. Заявленные характеристики делают его одним из ключевых элементов защиты современных надводных кораблей.

Ранее сайт KP.RU писал о ракетном корабле ВМФ России «Туча», который уничтожает цели за сотни километров.