Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Приморском крае Фото: REUTERS.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 в Приморском крае. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 343 километров недалеко от дальневосточного побережья, сообщает ТАСС.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на значительной глубине — 343 километра под поверхностью земли. Эпицентр находился в 33 километрах к юго-востоку от поселка Ольга и примерно в 244 километрах к северо-востоку от города Находка, население которого превышает 100 тысяч человек.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

Накануне мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизни минимум 37 человек. Среди пострадавших значатся более 450 граждан. Мощные толчки зафиксировали ночью на юге Филиппин. Землетрясение повредило около 2 тысяч зданий, включая школы, жилые дома и социальные учреждения, а также аэропорт Хенераль-Сантос, который теперь используется только спецслужбами.