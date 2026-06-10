В России может измениться программа семейной ипотеки: что будет с льготными кредитами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские семьи с детьми всерьез обеспокоены грядущими переменами в программе льготного жилищного кредитования. KP.RU выяснил, что с 1 июля 2026 года условия действительно могут измениться, но не так драматично, как об этом говорят в соцсетях и агентствах недвижимости.

Официальных документов пока не принято, однако в правительстве подтвердили, что ставка станет «дифференцированной». Заведующий кафедрой Финансового университета Александр Цыганов объяснил, что слухи о скачке ставки до 12% часто распускают сами риелторы, чтобы подогреть спрос.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что принцип будет таким: чем больше детей, тем ниже ставка. Для семей с одним ребенком до 6 лет обсуждается ставка 10%, с двумя детьми — 6%, а для многодетных — 4%. Также рассматривается вопрос о повышении максимальной суммы кредита в регионах.

Напомним, в конце марта появилась информация, что российские власти определятся с корректировкой условий семейной ипотеки. Ожидается, что новый механизм будет направлен на стимулирование рождаемости, что, вероятно, повлияет на общий объем выдачи кредитов.