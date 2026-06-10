Покупай сейчас, потом будет дороже: россиянам объяснили, кто на самом деле раздувает слухи об изменении семейной ипотеки

Экономист Цыганов заявил о возможном повышении адресности семейной ипотеки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о масштабном изменении параметров семейной ипотеки пока не имеют под собой официальных оснований. Об этом в беседе с KP.RU рассказал Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт напомнил, что Минфин и Минстрой лишь должны подготовить предложения по развитию программы, и никаких документов еще не принято. По словам Цыганова, информационный шум выгоден разного рода деятелям ради пиара, а также риелторам и девелоперам, которые пытаются поднять упавшие продажи новостроек за счет создания искусственного ажиотажа с призывами: «Покупай сейчас, потом будет дороже, твой поезд с нынешней льготной ставкой уйдет».

Однако у этих обсуждений есть и реальная почва — возможное повышение адресности программы. «А под адресностью сейчас понимается в том числе решение демографических проблем: больше детей — больше льгот», — уточнил экономист.

Цыганов отметил, что семейная ипотека сегодня является главным двигателем рынка, поэтому любые разговоры об изменениях сразу вызывают всплеск активности покупателей. Ожидается, что дальнейшая трансформация льготных программ действительно будет сильнее ориентирована на поддержку многодетных семей.

Накануне гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о восстановлении спроса на рыночную ипотеку в РФ. По его словам, с января по апрель доля рыночной ипотеки по количеству кредитов достигла 50%, по объему — 34%. К концу года, с учетом донастройки семейной ипотеки, доля льготных программ может вырасти до 57%.