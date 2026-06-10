Врач назвала главную ошибку родителей в лечении астмы у ребенка

Детская астма может прогрессировать из-за ошибки родителей. Фото: Марина Соколова. Нейросеть

Бронхиальная астма у детей остается одной из самых распространенных хронических болезней, но главный риск часто связан не только с самим заболеванием, а с его неправильным лечением. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Наталья Геппе рассказала, почему страх родителей перед терапией может ухудшать состояние ребенка. Об этом пишет mk.ru.

«Существует устойчивый миф о вреде гормональной ингаляционной терапии. Люди путают местные препараты с системными, которые влияют на весь организм. Родители боятся, что ребенок «подсядет на гормоны», – объяснила медик.

По словам специалиста, именно такая терапия считается базовой и наиболее эффективной при астме. В результате отказа от нее заболевание может оставаться без контроля, а воспаление в бронхах – усиливаться.

Если астму не лечить правильно, в дыхательных путях постепенно происходят структурные изменения. Бронхи теряют эластичность, ухудшается функция легких, ребенку становится сложнее переносить физическую нагрузку. Кроме того, любые вирусные инфекции протекают тяжелее и чаще вызывают обострения, что повышает риск госпитализации.

Прежде врач Наталья Ненашева раскрыла главную ошибку во время приступа астмы. По ее словам, человеку в это время нельзя ложиться.