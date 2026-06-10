Верховный суд РФ ликвидировал «Союз украинцев России» по иску Минюста Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд РФ ликвидировал общественную организацию содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России», удовлетворив иск Министерства юстиции. Решение было принято в ходе судебного заседания.

«Административное исковое заявление удовлетворить», - говорится в постановлении суда.

Созданная в 2013 году организация, согласно иску Минюста, допустила многочисленные нарушения, не установив их в течение определенного периода. «Союз украинцев России» также не подтвердил общероссийский статус, а некоторые положения устава организации противоречат законодательству РФ.

Представители союза не явились на слушание в суд, однако направили в ВС заявление, согласно которому организация признает требования иска и указанные в нем нарушения.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд РФ инициировал проведение проверки в отношении двух судей. Поручение было направлено председателем ВС России Игорем Красновым.