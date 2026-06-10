ВСУ атаковали машину скорой помощи в ЛНР, погиб водитель Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль скорой помощи. Это произошло в Луганской Народной Республике (ЛНР). Водитель скорой помощи получил смертельные ранения и скончался на месте. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, инцидент произошел днем на участке автодороги Троицкое — Сватово. Беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по машине скорой помощи во время выполнения ею служебного рейса.

«Среди белого дня на участке автодороги Троицкое — Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу. В результате удара погиб водитель», — написал Пасечник в социальной сети «Макс».

Кроме того, ранения получили фельдшер и пациент. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, это далеко не первый случай, когда украинские войска атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль скорой помощи. При атаке скорой помощи Минздрава военно-гражданской администрации в Харьковской области погиб один человек, а жертвами аналогичной атаки в Запорожской области стало два человека.