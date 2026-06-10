WSJ: мощности КНДР по обогащению урана могут вскоре вырасти на 75% Фото: REUTERS.

Северная Корея может увеличить мощности по обогащению урана на 75% с вводом нового завода. Об этом пишет издание WSJ, в КНДР пока никак не комментируют эту новость. Также указывается, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен расширить ядерный арсенал вопреки международному давлению.

По оценкам лондонской некоммерческой организации Vertic, которая помогает правительствам выполнять и проверять международные соглашения по контролю над вооружениями, на новом объекте в Йонбене будет установлено более 9000 центрифуг, способных производить около 160 килограммов высокообогащенного урана в год. Ранее, по данным Vertic, Северная Корея могла производить примерно 215 килограммов высокообогащенного урана в год.

Ранее KP.RU сообщил, что больше всего ядерный потенциал Северной Кореи беспокоит США. Отмечается, что систем ПРО в Америке не хватает, чтобы защититься от угрозы, которую рисует администрация президента США Дональда Трампа, говоря об оружии Ким Чен Ына.