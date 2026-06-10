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НовостиПолитика10 июня 2026 12:38

Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС из-за стремления в ЕС стоит ребром

Лавров заявил, что с вопросом о членстве Армении в ЕАЭС придется разбираться оперативно из-за принятого Ереваном закона о вступлении в ЕС
Мария МАМАЕВА
Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС из-за стремления в ЕС стоит ребром

Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС из-за стремления в ЕС стоит ребром

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже стоит ребром из-за стремления страны к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром <...> Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Министр уточнил, что, согласно заявлению руководства Армении, пока что речи о выходе государства из ЕАЭС якобы не идет.

Напомним, что лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии предложили Еревану провести референдум о вступлении Армении в ЕС или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин также предупредил страну о последствиях для граждан Армении в случае выхода Еревана из экономического союза.