Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС из-за стремления в ЕС стоит ребром Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже стоит ребром из-за стремления страны к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром <...> Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран ОДКБ.

Министр уточнил, что, согласно заявлению руководства Армении, пока что речи о выходе государства из ЕАЭС якобы не идет.

Напомним, что лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии предложили Еревану провести референдум о вступлении Армении в ЕС или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин также предупредил страну о последствиях для граждан Армении в случае выхода Еревана из экономического союза.