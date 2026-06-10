Звезда Top Gear запустил новый проект: в чем его суть

Ведущий Top Gear говорит, что пользователи приложения получат «отдых в сельской местности, о существовании которого они даже не подозревали». Фото: onlyfarmers.co.uk

Звезда программы про автомобили Top Gear Джереми Кларксон запускает дерзкий проект OnlyFans для фермеров, «предлагающий впечатления от сельской местности, о существовании которых вы даже не подозревали». Об этом пишет издание The Sun.

Несмотря на название, в этом проекте нет ничего непристойного. Ведущий Top Gear говорит, что пользователи приложения получат «отдых в сельской местности, о существовании которого они даже не подозревали».

Сервис конкурирует с Airbnb, предоставляя фермерам платформу для бронирования мероприятий, туров и проживания. На сайте указано: «Платформа для бронирования фермерских мероприятий: мастер-классов, встреч с животными, дней сбора урожая, дегустаций и частной аренды».

«Компания Only Farmers начинает свою деятельность сначала на фермах Великобритании, а затем приглашает посетителей со всего мира открыть для себя британскую сельскую местность», — пишет иностранное издание со слов знаменитого ведущего.

Ранее KP.RU сообщил, что компания BBC работает над перезапуском Top Gear. Концепцию передачи не хотят менять, но ведущие все же будут другие.