На ногах калоши, в руках авоська: как сейчас выглядит гений-затворник Перельман, отказавшийся от миллиона долларов

Отказавшийся от миллиона долларов затворник Перельман был замечен в калошах Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов за доказательство теоремы Пуанкаре, по-прежнему живет затворником в Купчино. 13 июня математику исполнится 60 лет. Корреспонденты «КП-Петербург» застали его во время выхода в магазин.

На вопрос журналиста о том, как у него дела, Перельман не ответил, только ускорил шаг. Гений был с растрепанными волосами, в потертой куртке, грязных брюках и в калошах. В руках держал авоську. Вернулся математик из магазина с полными сумками, где виднелись пачки гречки.

Григорий Перельман Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Соседи рассказали, что Перельман редко выходит из дома и почти ни с кем не говорит. Максимум, что от него можно услышать – «здравствуйте». По словам соседки, у него все хорошо, он бодрый, а его маме уже за 90. В магазине ученый появляется раз в пару недель, берет что-то по акции: крупы, консервы.

Ранее KP.RU писал, что Григорий Перельман отказался от предложения стать академиком РАН. Инициаторы выдвижения из петербургского отделения Математического института имени Стеклова сообщили, что ученый не ответил ни на звонки, ни на телеграммы и сам с ними не связывался. Это не первый случай, когда гений-затворник отказывается от высоких наград – ранее он уже отверг Филдсовскую премию и Премию тысячелетия.