Путин: Заявления на новую семейную налоговую выплату подали 1,5 млн граждан Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил, что граждане проявили заметный интерес к новой семейной выплате из налоговых отчислений. Этой возможностью уже захотели воспользоваться более 1,5 млн семей в стране.

«На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратились порядка 1,5 млн человек. Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что заявление надо подавать в Соцфонд, а выплату могут получать оба родителя, если официально трудоустроены.

Напомним, с лета 2026 года в России была введена семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми и низким доходом. Государство снижает для таких граждан ставку НДФЛ, а разницу возвращает на карту по заявлению. Программа заработала благодаря закону, подписанному президентом в 2024 году.

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