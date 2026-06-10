Мединский назвал фашистами атаковавших музей «Оборона Севастополя» Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по музею «Оборона Севастополя». Политик назвал фашистами киевский режим, который решился атаковать объект.

«Фашисты», - написал Мединский в личном Telegram-канале.

К публикации он также добавил архивные фотографии музея и снимки разрушенного здания после атаки ВСУ.

Напомним, что ВСУ при помощи беспилотника нанесли целенаправленный удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» 10 июня 2026 года. Оно является объектом культурного наследия и одной из главных достопримечательностей города-героя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также назвал «полными отморозками» боевиков ВСУ, совершивших это преступление. Он сообщил, что в результате удара практически полностью уничтожен шедевр Франца Рубо - огромная картина с изображением событий Крымской войны.