СБУ передала в суд дело против российского журналиста Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины передала в суд дело в отношении российского журналиста Бориса Корчевникова. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Служба безопасности Украины передала в суд дело в отношении российского журналиста Бориса Корчевникова. Об этом сообщается в заявлении СБУ.

Согласно источнику, служба завершила досудебное расследование, направив в суд акт против Корчевникова. По данным СБУ, он обвиняется в публичной поддержке действий РФ против Украины и проведении специальной военной операции. В заявлении уточняется, что Корчевников якобы неоднократно призывал к захвату Украины и «оправдывал» преступления против гражданского населения.

В марте 2026 года стало известно, что телеведущего российского канала «Спас» Бориса Корчевникова заочно обвинили на Украине по трем статьям местного уголовного кодекса.

Ранее KP.RU сообщал, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении российского певца Григория Лепса. Причиной стала поддержка Вооруженных сил РФ и проведения спецоперации.