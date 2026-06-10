Главный пародист Пугачевой столкнулся с проблемами: он не может продать имущество

Главный пародист Пугачевой не может продать квартиру в РФ с апреля 2025 года Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер Александр Песков, считающийся главным пародистом сбежавшей за рубеж певицы Аллы Пугачевой, столкнулся с финансовыми трудностями и решил продать свою квартиру в Москве. Однако это оказалось не так просто - уже больше года недвижимость простаивает. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Квартира, расположенная на 12-м этаже элитного здания недалеко от станции метро «Баррикадная», состоит из двух комнат и имеет площадь 55 квадратных метров. Проще говоря - стандартная двухкомнатная квартира в хорошем доме.

В начале апреля 2025 года артист впервые выставил недвижимость на продажу за 56,6 млн рублей. С тех пор объект несколько раз снимали с продажи и вновь выставляли на рынок примерно по той же цене.

Помимо цены, на квартире имеются обременения, предположительно связанные с задолженностью Пескова в размере 13 млн рублей.

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