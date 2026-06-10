Минтруд США сообщил, что инфляция в стране ускорилась до максимума за три года Фото: REUTERS.

В США зафиксировали самую высокую инфляцию за последние три года. По данным Минтруда страны, годовой рост цен в мае достиг 4,2%. Это создаёт новые сложности для Федеральной резервной системы (ФРС), которая планировала смягчить свою политику.

Показатель оказался выше апрельского (3,8%) и полностью совпал с прогнозами аналитиков. Базовая инфляция, без учёта цен на еду и энергию, поднялась до 2,9% против 2,8% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,5%, что немного ниже мартовских темпов.

Индекс потребительских цен теперь составляет 335,12 пункта. Рынки, которые надеялись на скорое снижение ставок, получили сигнал: ценовое давление остаётся высоким. Целевой ориентир ФРС в 2% пока не достигнут.

В начале мая стало известно, что объем госдолга Соединенных Штатов превысил объем американской экономики по состоянию на конец марта. Это является первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны.