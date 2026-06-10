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НовостиОбщество10 июня 2026 13:32

Учительница из Курской области уволилась после скандала: она неудачно пошутила про выпускника, назвав его "Леша-404"

Назвавшая ученика "Леша-404" педагог из Курской области уволилась
Вениамин ЗАХАРОВ
Учитель неудачно пошутившая на выпускном вечере, подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Учитель неудачно пошутившая на выпускном вечере, подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учитель курской школы, назвавшая учащегося "Леша-404" в шутку на выпускном вечере, подала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети стремительно распространился видеоролик, где учительница курской школы вручает выпускнику грамоту, в шутку присваивая звание "Леша-404".

"Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили в министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области.

Кроме того, управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района провело беседу с педагогом и администрацией школы. Отмечается, что школе указали на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций в будущем.

Ранее сайт KP.RU писал, что подарок для школьного педагога в России на празднике последнего звонка или выпускном не может стоить более 3 тыс. рублей. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.