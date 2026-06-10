Учительница из Курской области уволилась после скандала: она неудачно пошутила про выпускника, назвав его "Леша-404"

Учитель неудачно пошутившая на выпускном вечере, подала заявление на увольнение по собственному желанию. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учитель курской школы, назвавшая учащегося "Леша-404" в шутку на выпускном вечере, подала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети стремительно распространился видеоролик, где учительница курской школы вручает выпускнику грамоту, в шутку присваивая звание "Леша-404".

"Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили в министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области.

Кроме того, управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района провело беседу с педагогом и администрацией школы. Отмечается, что школе указали на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций в будущем.

Ранее сайт KP.RU писал, что подарок для школьного педагога в России на празднике последнего звонка или выпускном не может стоить более 3 тыс. рублей. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.