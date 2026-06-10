Москва плавится: синоптик спрогнозировала новые температурные рекорды

Ослабление зноя ожидается ближе к 14 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве и области установилась затяжная аномальная жара. Она может продлиться до 13 июня и принести новые температурные рекорды, рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет aif.ru.

«Мы действительно вступили в период очень жаркой погоды: дневная температура будет превышать отметку +30 °C. До этого в летнее время, да и вообще с начала года, таких высоких значений не было», – заявила Позднякова.

Специалист отметила, что до 13 числа включительно дневная температура будет стабильно превышать отметку +30 °C. По ее словам, фактически это означает пять суток очень жаркой погоды. Она также допустила, что начиная с 10 июня в Москве и области могут быть перекрыты абсолютные температурные максимумы.

Ослабление зноя ожидается ближе к 14 июня, когда в регион придет атлантический циклон. Он сменит направление ветра и немного снизит температуру примерно на 5 градусов. Однако даже после этого значения останутся выше климатической нормы, поэтому полностью жара не отступит.

В Роскачестве также сообщили, что в жаркую погоду взрослым людям рекомендуется увеличивать привычную норму потребления воды примерно на пол-литра, чтобы поддерживать нормальный водный баланс, пишет Lenta.ru.

Ранее садовод Татьяна Олейник в беседе с телеканалом 360.ru объяснила, что делать с кабачками, чтобы спасти их от жары. В таких условиях растения требуют особого ухода, чтобы не пострадать от перегрева.