Мотоциклистка погибла в ДТП из-за собственной сумочки: виновника трагедии нашли не сразу. Фото: Соцсети

Страшная трагедия произошла на трассе в Пуэрто-Рико. Местная жительница погибла после того, как ее собственная сумочка буквально оторвала ей голову во время аварии. Об этом сообщает издание Need To Know.

Инцидент случился поздним вечером на дороге PR-828 в городе Тоа-Альта. По данным следователей, 42-летняя Халеймари Марреро Мелендес ехала на мотоцикле, а сумка висела у нее через плечо.

Предполагается, что ремень зацепился за какую-то деталь, когда женщина упала с байка после столкновения. Водитель автомобиля, сбивший мотоциклистку, скрылся с места происшествия.

Позже полиция нашла брошенный седан Buick 1954 года выпуска. У машины отсутствовала часть фары, а на кузове были следы крови — это совпало с уликами на месте ДТП.

Владельца автомобиля уже допросили прокуроры в Баямоне. Теперь правоохранители пытаются выяснить, кто именно был за рулем, и был ли водитель пьян.

Погибшая жила в Наранхито с мужем и двумя детьми. Ее родные — сестра Джудит и брат Джонатан — уже попрощались с ней в соцсетях, назвав Халеймари опорой и самым добрым человеком в семье.

За оставление места смертельной аварии в Пуэрто-Рико грозит до 15 лет тюрьмы. Следователи сейчас изучают записи камер, чтобы восстановить точную картину произошедшего.

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