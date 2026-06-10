Небольшое превышение дохода – больше не причина отказа в пособии многодетным: начался пересмотр выплат

Голикова: Соцфонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Их назначили дополнительно 21 тысяче семей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"С 22 мая Cоциальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее с учетом тех новых правил, о которых я сказала" - сообщила Голикова на совещании президента РФ с правительством.

По её словам, помощь назначена уже более чем 21 тыс. семей, в которых воспитывается более 56 тыс. детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей.