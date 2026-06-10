Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов.

Отмечается, что за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом до миллиона рублей, принудительные работы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до 4 лет.

Преступления, совершенные в отношении справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции стали наказываться строже. За такие действия грозит лишение свободы от 2 до 5 лет лишения свободы. А штраф в каждом из случаев составляет до 1,5 млн рублей.

Как отмечается в соответствующем документе, закон вступает в силу в течение 10 дней после опубликования.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минздрав утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. Врачи-консультанты обязаны пройти дополнительное повышение квалификации п