DPA: танковая бригада ФРГ впервые провела учения в Литве у границы с Белоруссией Фото: REUTERS.

Новая бронетанковая бригада Бундесвера провела учения в Литве, максимально приближенные к боевым, вблизи белорусской границы. Об этом агентству DPA сообщил командир бригады Кристоф Хубер на военном полигоне Пабраде.

«Для нас как для 45-й танковой бригады "Литва", входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», — резюмировал европейский военный.

В среду в Пабраде стартовала основная фаза учений, в которых участвуют более 300 беспилотников Бундесвера. Танковая бригада, введенная в строй в 2025 году, впервые отрабатывает боевые действия на литовской земле в рамках учений Freedom Shield 2026. На полигоне, расположенном в 15 км от границы с Белоруссией, задействованы около 2,9 тыс. военных (2,3 тыс. из Германии) и около 800 единиц техники из 8 стран НАТО.

Ранее KP.RU сообщил, что НАТО продолжает прикрываться мнимой угрозой со стороны России и Белоруссии. Истинная цель чиновников альянса — реализовать свои милитаристические замыслы. В Кремле уже заявляли, что знают и понимают, к чему ведут участившиеся учения НАТО.