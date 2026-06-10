Курс доллара может упасть ниже 60 рублей: прогноз экономиста

Эксперт заявил, что тенденция по курсу доллара вполне ожидаема. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Курс доллара в ближайшие месяцы может продолжить снижение и в перспективе приблизиться к отметке 60 рублей, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. При этом основное движение валюты, по его оценке, будет происходить в более широком диапазоне. Об этом пишет aif.ru.

«Такая тенденция по курсу доллара вполне ожидаема. Важно понимать фундаментальное значение курса, так как сейчас нет стратегических факторов поддержки доллара. Думаю, что сейчас это фундаментальное значение составляет порядка 65 рублей», – объяснил эксперт.

По словам экономиста, текущее ослабление доллара связано с отсутствием сильных факторов поддержки американской валюты. Он отметил, что рубль постепенно укрепляется.

При этом Балынин допустил, что в течение года возможны кратковременные падения курса доллара ниже 60 рублей. Однако такие значения, по его прогнозу, вряд ли будут устойчивыми. Основное движение курса ожидается в диапазоне 63-72 рублей за доллар.

Ранее эксперт Ассоциации форекс-дилеров по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода отметил, что прошлый май оказался особенно успешным для укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, пишет «Царьград».