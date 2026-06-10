Значительная часть полотна панорамы обороны Севастополя сгорела после удара ВСУ Фото: REUTERS.

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» сгорело при атаке ВСУ, но его конструкции, созданные в 1905 году на Первой мариупольской мануфактуре, уцелели, сообщил Дмитрий Орлов из ООО «Равелин». Позже стало известно, что значительная часть панорамы все же погибла.

«Сгорел предметный план, сгорело полотно, удалось спасти несколько фрагментов», — рассказали в музее.

Площадь полотна — 1,6 тысяч квадратных метров. Из здания вынесены несколько фрагментов, размытых водой.

Орлов отметил, что реконструкция здания была завершена к 2024 году. Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, атаковал гражданские объекты. Ранее KP.RU передал предположение военкора Александра Коца о том, что ВСУ специально ударили по музею перед выставкой «Рубо.170».