Запретите европейцам дышать воздухом из России: дипломаты высмеяли предложения по новым санкциям ЕС

Посольство РФ шуткой ответило на планы ЕС о санкциях против рыбы из России. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Посольство РФ в Нидерландах высмеяло предложения по новым санкциям Евросоюза, которые могут затронуть рыбу из России. В ответ на инициативу дипмиссия в шутку предложила запретить европейцам дышать воздухом, который приносится ветром из России.

«У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию <...>, еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», - говорится в публикации посольства, опубликованной в соцсети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз планирует впервые ввести полный запрет на импорт российской рыбы, включая треску. Предложение было озвучено главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом полный запрет поставок рыбы из России может грозить ЕС серьезным дефицитом рыбных продуктов.