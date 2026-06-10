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НовостиОбщество10 июня 2026 14:33

Приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма признан законным

Первый апелляционный суд признал законным приговор Маркаряну
Вениамин ЗАХАРОВ
Приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма признан законным

Приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма признан законным

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый апелляционный суд признал законным приговор ранее осужденному на 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма блогеру Арсену Маркаряну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил утвердить приговор Маркаряну», - сообщили в суде.

Напомним, в марте 2026 года Мосгорсуд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил его к 4 годам 6 месяцам тюремного срока. Блогер обвинялся в публичных действиях, направленных на оправдание преступлений нацистского режима.

23 августа блогер был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Его доставили на допрос после задержания. При этом он пытался скрыться от правосудия. Маркарян прятался в багажнике автомобиля, тайно пытаясь покинуть страну и уехать в Белоруссию.