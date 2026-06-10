Приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма признан законным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый апелляционный суд признал законным приговор ранее осужденному на 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма блогеру Арсену Маркаряну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил утвердить приговор Маркаряну», - сообщили в суде.

Напомним, в марте 2026 года Мосгорсуд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил его к 4 годам 6 месяцам тюремного срока. Блогер обвинялся в публичных действиях, направленных на оправдание преступлений нацистского режима.

23 августа блогер был задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Его доставили на допрос после задержания. При этом он пытался скрыться от правосудия. Маркарян прятался в багажнике автомобиля, тайно пытаясь покинуть страну и уехать в Белоруссию.