Израиль грубо ответил Эрдогану на обвинения в дестабилизации Ближнего Востока Фото: REUTERS.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху грубо отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что Тель-Авив представляет угрозу для Турции.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, - последний, кто может проповедовать мораль государству Израиль», - заявила израильская канцелярия.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что Израиль и его вооружённые силы продолжат активно противодействовать Ирану и его союзникам, которые, по мнению израильских властей, представляют угрозу для Ближнего Востока и глобальной безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что израильские военные крайне жестоко обращались с жителями Газы, которая сейчас лежит в руинах из-за действий ЦАХАЛ. Например, местного мужчину ранили, а затем возили на жаре привязанным к капоту грузовика, не давая врачам помочь ему.