В РФ утвердили новый порядок маркировки драгоценных камней Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать клиентам информацию о происхождении камней. Отмечается, что с этого момента вводится новый порядок маркировки драгоценных камней. Об этом сообщил Минфин РФ на своем сайте.

«Продавцы должны подробно раскрывать их «неприродное» происхождение и не использовать термин «бриллиант», производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах», — говорится в сообщении.

Также стали известны подробности новых правил, из них следует, что бриллиантом могут называться только природные алмазы. Для синтетических камней на бирках будут указаны вес в граммах и маркировка «синтетический».

Ранее KP.RU сообщил, что россиянам напомнили, какое ювелирное украшение можно считать качественным. Самое главное, что оно должно содержать правильную маркировку. Изделия из драгоценных металлов и камней обязаны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией.