Ученый раскрыл неожиданную пользу нашествия пауков в России

Пауки помогают бороться с насекомыми-вредителями. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние недели россияне все чаще замечают пауков на дачах, в садах и даже в домах. Однако бояться такого соседства не стоит. Энтомолог и зоолог Владимир Ефременко рассказал, что большинство встречающихся в Подмосковье пауков совершенно безопасны для человека и приносят немало пользы. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу. И у них очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. И большие, и маленькие, и средние», – отметил ученый.

По словам специалиста, максимум, что может вызвать укус местного паука, – небольшую боль, покраснение или отек. Серьезной угрозы для здоровья такие пауки не представляют, поскольку их яд слишком слаб для человека.

При этом пауки помогают бороться с насекомыми-вредителями. Они активно уничтожают комаров, мух и других назойливых насекомых. Например, один паук-оса способен поймать до 400 насекомых за сутки. Кроме того, пауки служат пищей для птиц и мелких животных, поэтому играют важную роль в природе. Как отметил Ефременко, чем больше пауков вокруг, тем меньше будет комаров и мух.

Ранее британские СМИ писали о резком росте числа госпитализаций после укусов ядовитых пауков. По данным журналистов, в Англии такие случаи участились вдвое.