Трамп: США намерены начать масштабные удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В ближайшие часы Соединённые Штаты планируют провести решительные военные действия против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», — резюмировал глава Белого дома на пресс-конференции с журналистами.

По словам Трампа, перемирие может прекратиться, потому что иранские силы якобы сбили американский вертолёт. Президент США считает, что в этом случае у Вашингтона есть право наносить удары по исламскому государству.

Напомним, Иран хочет добиться стабильного мира в регионе. Тегеран не хочет ограничиваться временным перемирием. Иран считает, что США и Израиль могут использовать это время для наращивания своих сил и нового удара. Власти исламского государства подробно рассказали о своих условиях.