Александр Моор оценил вклад тюменских ветеранов в развитие Тюменской области

Александр Моор (слева) поздравил Степана Киричука с переизбранием на пост председателя Тюменского областного совета ветеранов. Источник: Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Губернатор Александр Моор, выступая перед участниками отчетно-выборной конференции региональной ветеранской организации, заявил, что Тюменский областной совет ветеранов является самой крупной, деятельной и авторитетной общественной силой в регионе, представляя собой активную и сплоченную команду единомышленников.

«Сегодня организация охватывает все категории ветеранов: от участников Великой Отечественной войны, пенсионеров по возрасту до нового поколения ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции. Вы становитесь инициаторами многих очень важных и полезных для жителей Тюменской области идей и проектов», - сказал в своем приветствии к участникам форума глава региона.

На данный момент в структуру Тюменского областного совета ветеранов входят 26 территориальных советов, действующих во всех городах и муниципальных округах, а также 32 ветеранские организации регионального уровня, которые объединяют разные категории ветеранов.

Как отметил губернатор, региональная ветеранская организация одной из первых включилась в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Он подчеркнул, что областной совет ветеранов выступает одним из ключевых социальных партнеров регионального правительства. Сбор гуманитарной помощи, письма бойцам, поддержка семей участников СВО, увековечение памяти погибших земляков — это, по словам Александра Моора, далеко не полный перечень направлений, которыми занимаются ветераны.

Большое значение губернатор придал волонтерским инициативам тюменских ветеранов и их вкладу в развитие наставничества. Он напомнил, что проект «Диалог поколений», которому в этом году исполняется десять лет, доказал свою эффективность. В рамках этого проекта активисты ветеранских организаций ежегодно помогают более чем пяти тысячам семей с детьми, испытывающим трудности в воспитании подростков. В последние годы проект расширил границы своей деятельности, и теперь в зоне внимания ветеранов находятся также дети участников специальной военной операции.

В ходе конференции участники подвели итоги работы и избрали новый состав руководящих органов на ближайшую пятилетку. Александр Моор поздравил Степана Киричука с переизбранием на пост председателя Тюменского областного совета ветеранов. В ответном слове Степан Киричук подчеркнул, что деятельность совета опирается на поддержку губернатора и регионального правительства, и поблагодарил главу региона за внимание к ветеранам и содействие в реализации их инициатив.

«Перед нами стоят серьезные вызовы – это укрепление единства нашего общества перед лицом внешних и внутренних угроз, сохранение традиционных ценностей и противостояние попыткам переписать историю. Именно через мудрость, опыт и личный пример старших поколений общество находит опору для преодоления трудностей. Спасибо вам за неустанный труд, за то, что остаетесь в строю, находите силы и энергию для новых инициатив», - сказал, обращаясь к тюменским ветеранам Александр Моор.