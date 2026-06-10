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НовостиВ мире10 июня 2026 16:26

В ЕС возник переполох из-за диалога с Россией: почему Европа не может начать переговоры

Политолог Рар: Лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией из-за своего тщеславия
Мария МАМАЕВА
Политолог Рар: Лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией из-за своего тщеславия

Политолог Рар: Лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией из-за своего тщеславия

Фото: REUTERS.

Лидеры стран Евросоюза не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

«В верхушке Евросоюза переполох. Лидеры Англии, Германии, Франции придумали новый «формат» <...> который должен взять под свою опеку решение конфликта на Украине. Но сразу заиграло тщеславие остальных европейских лидеров, которых в новый формат не позвали», - отметил он.

Рар подчеркнул, что сейчас лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру, которая будет представлять ЕС в контактах с Россией. Это связано с тем, что каждое государство хочет получить место за столом переговоров.

Ранее потенциальные переговоры ЕС и России прокомментировали в Совфеде. Как заявил сенатор Владимир Джабаров, никто из нынешних руководителей стран Евросоюза не годится на роль переговорщика с РФ.