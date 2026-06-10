Профессор рассказал, почему мозг женщин более уязвим к деменции

Женский мозг сильнее страдает от факторов деменции. Фото: Svittlana/Shutterstock/Fotodom

Долгое время считалось, что женщины чаще сталкиваются с деменцией из-за более высокой продолжительности жизни. Однако новые данные показали: дело не только в возрасте. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин рассказал о влиянии ключевых факторов риска. Об этом пишет aif.ru.

«Ученые выяснили, что женский мозг более уязвим к факторам риска, чем мужской. Одни и те же угрозы сильнее повреждают женский мозг», – пояснил медик.

По данным исследования нейробиологов, у женщин одни и те же проблемы со здоровьем сильнее влияют на работу мозга. В частности, высокое давление, диабет, потеря слуха и лишний вес быстрее приводят к ухудшению памяти и когнитивных функций.

Ученые проанализировали данные 17 тысяч человек и пришли к выводу, что деменция у женщин диагностируется чаще даже с учетом возраста. При этом некоторые факторы риска у них встречаются чаще – например, депрессия, нарушения сна и низкая физическая активность, что дополнительно усиливает нагрузку на мозг.

Ранее ученые подчеркнули, что долголетие напрямую связано со здоровьем мозга. Эксперт Джозеф Пурита подчеркнул, что мозг – это мышца, требующая регулярных тренировок, пишет «Царьград».