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НовостиОбщество10 июня 2026 16:42

Фото всего, что осталось от уничтоженной ВСУ панорамы, показал музей Севастополя

Директор музея заявил, что за спасение легендарного полотна будут бороться до конца
Людмила МИТРОХИНА
Музей Обороны Севастополя

Музей Обороны Севастополя

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал о последствиях удара ВСУ по музею. Также он раскрыл, в каком состоянии сейчас находится легендарное полотно.

«На данный момент из здания уже эвакуированы 3 фрагмента повреждённого огнём полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются. Вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов», — отметил Смородкин, его слова опубликованы в официальном канале музея в «Максе».

Сотрудники музея проводят осмотр легендарного полотна после пожара Фото: официальный канал музея «Обороны Севастополя»

Сотрудники музея проводят осмотр легендарного полотна после пожара Фото: официальный канал музея «Обороны Севастополя»

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали музей Обороны Севастополя. В результате удара возник пожар, из-за которого пострадало легендарное полотно. Отмечается, что ВСУ могли целенаправленно ударить по гражданскому объекту, ведь в скором времени там планировалось проведение выставки «Рубо.170». Полотно «Оборона Севастополя» — ключевой элемент.